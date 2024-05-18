Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Olaydan önce Sinan Devlet Bahçeli’yi aradı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Olaydan önce Sinan Devlet Bahçeli’yi aradı
Fatih Altaylı’nın programına katılan Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş MHP ile ve olaydan hemen önceyle ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Ateş “Tüm MHP cinayetin hazırlık sürecini biliyordu.” dedi.

Ankara'da suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, gazeteci Fatih Altaylı’nın Youtube’daki kanalına konuk oldu.

Ateş’in eşi yine gündem olacak açıklamalarda bulundu. Olaydan önceki süreçten bahseden Ayşe Ateş “Olaydan önce Sinan Devlet Bahçeli’yi aradı” dedi.

Devamında ise Ateş “Özel kalemi Murat Çeliker ‘Git seni abin (İsmet Büyükataman) kurtarsın’ deyip telefonu yüzüne kapattı.

Tüm MHP cinayetin hazırlık sürecini biliyordu. Devlet Bahçeli’ye farklı aktarıldı. Devlet Bey kimseyi öldürtmez.” açıklamasını yaptı.

Ayrıca Ateş, ifade de söylediklerini hiçbirinin iddianamede yer almadığını belirtti.

Ateş “17 sayfa ifade verdim. Hiçbiri iddianamede yok. İsim isim sayıp, delillerle ortaya koydum. Geciktirmeye, delil karartmaya çalışıyorlar.” İfadelerini kullandı.

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NELER OLDU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da 2022’de silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Sinan Ateş’in cinayetinde Motosikleti Vedat Balkaya’nın kullandığı cinayeti de Eray Özyağcı’nın işlediği tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın özel kalem müdürü ve yardımcısı Emre Yüksel, MHP’li avukat Serdar Öktem tutuklandı.

22 kişiye ‘tasarlayarak öldürme’ suçu yöneltilen iddianamede cinayet sebebi de dahil olmak üzere birçok kritik bilgi yer almamıştı.

Öte yandan Sinan Ateş cinayeti tetikçilerinin kaçırıldığı çakarlı Audi marka aracın daha önce Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

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