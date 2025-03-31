Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in MHP-DEM bayramlaşmasına yorumu olay oldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ankara'da suikast sonucu katledilen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, kendisine 'DEM Parti'ye de gidecek misin?' diyen MHP'lilere bayramlaşma videosu ile çarpıcı bir yanıt verdi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara'da katledilmişti.

Ateş'in 30 Aralık 2022'de bir pusuda öldürüldü. Ateş, ailesi cinayetin siyasi sebeplerle işlendiğini iddia etti.

Siyasi iddialar ve kişiler, mahkemede yer almadı.

Ateş, ailesi cinayetin örtüldüğünü ima eden iddialarda bulundu.

Ateş ailesi, seslerini duyurmak için başta CHP olmak üzere muhalefet partileri ile bir araya geldi.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de sık sık MHP'ye yakın hesaplar tarafından sosyal medyada hedef alınmıştı.

Siyasi bazı hesaplar Ayşe Ateş'e, "DEM Parti'ye ne zaman gideceksin" diyerek hedef alıyordu.

Ayşe Ateş de MHP'nin bayram için DEM Parti'ye gittiği anları paylaşıp şunları ifade etti:

Siyasi partilerin kapısını çalıp adalet savaşımızda destek ararken “DEM’e ne zaman gideceksin?” diyerek nefret söyleminde bulunuyorlardı. DEM Parti onlara geldi.

İyi bayramlar.

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