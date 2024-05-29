Sinan Ateş’in katilini evinde saklayan Akgül mükafat olarak mı MHP’den vekil yapıldı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Ateş’in katilini evinde saklayan Akgül mükafat olarak mı MHP’den vekil yapıldı?

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, eşinin katili Eray Özyağcı’nın MHP Bolu Milletvekili olan İsmail Akgül'ün babasının evinde saklandığını iddia etti. Ateş, “Bunun mükafatı olarak milletvekilliği mi verildi?” diye sordu.

Cinayete kurban giden ülkü ocakları eski başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Halktv’de yayınlanan programa katıldı. Ateş programda önemli açıklamalarda bulundu.

“İsmail Akgül bu siyasi cinayete bulaştı ve bunun karşılığında mükafat olarak milletvekilliği mi verildi?” diye soran Ateş şu ifadeleri kullandı:

"Çok kuvvetli şüphelerim var. Kesin yüzde 100 diyemem ancak yoğun bir şüphem var. Çünkü deliller mevcut. İsmail Akgül kimdir önce onunla başlamak istiyorum. İsmail Akgül, Olcay Kılavuz'un Ülkü Ocakları Genel Başkanı olduğu dönemde Bolu'da ocak başkanı.

Sinan öldürüldüğünde ise bir görevi yok. Burada izah bekleyen sorular şunlar. Neden Ali'nin Veli'nin değil de MHP Milletvekili İsmail Akgül'ün baba evi aranmıştır. Babası Mehmet Akgül'e ait araç neden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmiş ve parmak izi incelemesi yapılmıştır. Acaba sebep tetikçi Eray Özyağcı'nın Bolu'da saklandığı saatlerde acaba burada mı himaye ettiler?

Bu şekilde de İsmail Akgül bu siyasi cinayete bulaştı ve bunun karşılığında mükafat olarak milletvekilliği mi verildi? benim sorduğum sorular bunlar.

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