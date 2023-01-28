Bugün Sinan Ateş’in kızı Zeynep Banuçiçek’in doğum günü. Hain eller yüzünden doğum gününü babasız kutlayacak

Sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in cenazesinde “Baba! Baba!” nidalarıyla herkesi ağlatan iki kızından biri Zeynep Banuçiçek’in bugün doğum günü...



İki yıl önce; 28 Ocak 2021’de kızının doğum gününü Twitter’dan kutlayan Ateş, “Zeynep Banuçiçek 6 yaşında... İyi ki doğdun kızım verene şükür.” tweeti ile kutlamıştı



Ateş’in gönderisini paylaşan gazeteci Recep Canpolat, “Merhum yiğidin kıymetli evladı, Zeynep Banuçiçek’in bugün doğum günü… İyi ki doğdun sevgili kızım, rabbim bahtını açık etsin, inşallah…” notunu düştü.



Her iki paylaşıma da çok sayıda beğeni geldi.



Ateş suikastının soruşturmasında tutuklu sayısı 18'e yükselirken Zeynep Banuçiçek ise yeni yaşına ilk kez babasız girecek...



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