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Bugün Sinan Ateş’in kızı Zeynep Banuçiçek’in doğum günü. Hain eller yüzünden doğum gününü babasız kutlayacak

Sinan Ateş'in, kızı Zeynep Banuçiçek, bugün 8. yaşına babasız giriyor... Ateş'in arkadaşı gazeteci Recep Canpolat, "Merhum yiğidin kıymetli evladı, Zeynep Banuçiçek’in bugün doğum günü… İyi ki doğdun sevgili kızım." notuyla paylaştı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 14:24
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Sinan Ateş’in kızı Zeynep Banuçiçek’in bugün doğum günü

Bugün Sinan Ateş’in kızı Zeynep Banuçiçek’in doğum günü. Hain eller yüzünden doğum gününü babasız kutlayacak
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Sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in cenazesinde “Baba! Baba!” nidalarıyla herkesi ağlatan iki kızından biri Zeynep Banuçiçek’in bugün doğum günü...

İki yıl önce; 28 Ocak 2021’de kızının doğum gününü Twitter’dan kutlayan Ateş, “Zeynep Banuçiçek 6 yaşında... İyi ki doğdun kızım verene şükür.” tweeti ile kutlamıştı

Ateş’in gönderisini paylaşan gazeteci Recep Canpolat, “Merhum yiğidin kıymetli evladı, Zeynep Banuçiçek’in bugün doğum günü… İyi ki doğdun sevgili kızım, rabbim bahtını açık etsin, inşallah…” notunu düştü.

Her iki paylaşıma da çok sayıda beğeni geldi.

Ateş suikastının soruşturmasında tutuklu sayısı 18'e yükselirken Zeynep Banuçiçek ise yeni yaşına ilk kez babasız girecek...
 

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Maçkalı
28.01.2023 14:41
Banuçicek torunum, doğumgūnūn katillere, namussuza, hırsıza, sūrūngen hayınlara inat kutlu ve umutlu olsun. Herzaman umut et. Her zaman mūcadelen onurun için olsun. Nice uzun ve mutlu yıllara..  
 
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