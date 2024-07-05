Sinan Ateş'in kızları Erdoğan'ı ağlattı. Ayşe Ateş görüşmesinden yeni detay

Gazeteci Nuray Babacan, Ankara’da suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinde, iktidar kulislerinden yansıyan yeni detayları köşesine taşıdı.

Cumhur İttifakı’nun çok önemli bir sınavdan geçtiğini vurgulayan Babacan, “Gerçekler, adalet, duygular ve zorunluluklar bağlamında birbirleriyle çelişen o kadar çok bilgi dolaşıyor ki ortalıkta. Bu çelişkinin en derinden yaşandığı gündem maddesi, Sinan Ateş davası” ifadelerini kullandı.

Görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı'nın gözyaşı dökmesine neden olduğunu belirten Babacan, “Görüşmeden sonra mahkeme salonunda hakim olan hava, kulislerde ciddi kafa karışıklığı yarattı” diye aktardı.

ERDOĞAN VE TUNÇ'TAN DURUŞMA ÖNCESİ GÖRÜŞME

Haftalardır tartışılan Sinan Ateş cinayetine ilişkin gelişmelerin duruşma başlamadan önce de siyasi kulislerin konusu olduğunu ifade eden Babacan, yazısının ilgili kısmında şunları aktardı:

“Mahkeme heyetine, kanıtlara göre karar verilmesi ve gereğinin yapılması konusunda Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nın duruşunun iletildiği ifade ediliyordu. Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı'nın davadan önce bir araya geldiği ve konuyu masaya yatırdığı iddia edildi. Parti kurmayları, Erdoğan’ın gerçeklerin ortaya çıkması için “sonuna kadar gidilmesini” istediğini belirtiyorlardı”

Babacan ayrıca, görüşmeye anneleri ile beraber giden Sinan Ateş’in kızları ile ilgili çarpıcı bir ifade kullandı.

Babacan, “Daha önemli bir ayrıntı ise Cumhurbaşkanı’nın Ayşe Ateş ve kızlarını sarayda kabul ettiğinde, küçük kızın konuşmalarının başta Erdoğan olmak üzere orada bulunanları ağlattığı yönündeydi" diye yazdı.