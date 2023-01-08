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  • Yüzlerce kişi Sinan Ateş’in mezarı başında toplandı. Baba evinde mevlid okutuldu

Yüzlerce kişi Sinan Ateş’in mezarı başında toplandı. Baba evinde mevlid okutuldu

Silahlı saldırıda hayatını Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş için yüzlerce kişi mezarı başında toplandı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 08:37
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Sinan Ateş'in okutulan mevlidin ardından yüzlerce kişi mezarı başında toplandı

Yüzlerce kişi Sinan Ateş’in mezarı başında toplandı. Baba evinde mevlid okutuldu
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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay Türkiye’de gündem olurken birçok isim de tepki gösterdi.

Ateş'in öldürülmesi gündemdeki yerini korurken babaevinde mevlid okutuldu.

Baba Musa Ateş ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

''DİŞE DİŞ, KANA KAN İNTİKAM''

Ateş'in vefatının 7.günü için okutulan Mevlüt sonrası, yüzlerce kişi, sloganlar atarak kabristana yürüdü.

Sinan Ateş'in mezarının bulunduğu noktada toplanan yüzlerce kişilik kalabalık, bozkurt işaretleri yaparak, tekbirler getirdi.

Polisin güvenlik önlemleri aldığı toplanma sırasında savalatlar getirilirken sık sık intikam sloganları atılması dikkat çekti.

"Kana kan, dişe diş intikam intikam" diye bağıran yüzlerce kişi daha sonrasında olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntüleri paylaşan gazeteci Recep Canpolat , “Binler, Sinan Ateş’in makamına yürüdü…” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

Ateş'in öldürülmesi olayına karışan 2'si özel harekat polisi toplam 13 kişi tutuklandı. Cinayete ilişkin MHP ve Ülkü Ocakları sessizliğini korurken; cinayet şüphelisinin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

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Serdar Gerçek
8.01.2023 10:04
Oktay Kılavuz denen kişi baş şüphelidir. DB acaba kendisine alternatif.arayanlari susturmak için asıl emri veren kişi olabilir mi diye düşünmek lazım.  
 
Asker
8.01.2023 09:07
Mekanın cennet olsun nurlar içinde yat güzel insan Türk milliyetçileri ve ülkücüleri seni asla unutmayacak.  
 
Ülkücü katilleri
8.01.2023 09:06
Mersin bir daha MHP den vekil çıkartamaz yazık artık niğdeden koyar adaylığını ama HDP den koyarsa garanti vekil olur  
 
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