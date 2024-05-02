Sinan Ateş'in tetikçisini kaçıran ismi açıkladı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş 2022’de silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Tetikçinin Eray Özyağcı olduğu ortaya çıkmış ve yakalanmıştı.

Yaklaşık 17 ay sonra iddianame yazıldı. İsmail Saymaz soruşturma kapsamında tutuklanan soruşturan polis amiri M.E.A.’nin ifadesini açıkladı.

M.E.A eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’a Ateş ve avukatının adresini verdiği iddiasıyla tutuklu bulunuyor.

Saymaz’ın yazısına göre, M.E.A ifadesinde tetikçi Tolgahan Demirbaş tarafından kaçırıldı.

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş 2022 yılında sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Soruşturma tamamlandı. 22 tutuklu hakkında iddianame düzenlenerek Ankara 32.ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme iddianameyi değerlendirecek.

Cezaevine girenler arasında Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, Ülkü Ocakları eski yöneticisi Tolgahan Demirbaş, MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, saldırıyı organize eden Doğukan Çep ve tetikçi Erol Özyağcı yer alıyor.

Cinayetten hem önce hem sonra polis amiri M.E.A.’nın Tolgahan Demirbaş’la görüştüğü ortaya çıkmıştı. M.E.A Demirbaş’la olan yazışmaları tespit edilmiş ve tutuklanmıştı.

Ayrıca tetikçiyi taşıyan motokurye Vedat Balkaya’nın cep telefonundan ‘Görev tamam’ pozu da çıkmıştı.

Öte yandan AKP'ye yakınlığı ile bilinen Baki Özışık, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili “Sinan Ateş’in bir duruşu vardı, MHP de gereğini yaptı.” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Sinan Ateş cinayetiyle ilgili haber yapan T24 muhabiri Asuman Aranca hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.