Sinan Çetin ifadeye çağrıldı

Düzenleme: Kaynak: Gazeteci Ceylan Sever
Sinan Çetin ifadeye çağrıldı

Yönetmen Sinan Çetin, İstanbul Sarıyer'de bir arsaya usulsüz ilave yapı yaptırdığı iddiası ile ifadeye çağrıldı.

Ünlü yönetmen ve yapımcı Sinan Çetin'in ifadeye çağrıldığı belirtildi.

Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yönetmen Sinan Çetin’in İstanbul Sarıyer’deki bir arsaya usulsüz bir şekilde 4-5 adet ilave yapı yaptırdığı iddiasıyla gelen ihbar üzerine “Boğaziçi İmar Yasasına Aykırılık ve İmar Kirliliğine neden olma” suçlarından soruşturma başlattı. Sinan Çetin ifadeye çağırıldı. Çetin, 26 Şubat Çarşamba günü saat 10:30’da savcıya şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

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