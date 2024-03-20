Sinan Engin Ali Koç'u uyardı. Olacakları önceden söyledi

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.
Papara Park’ta oynanan derbide sarı-lacivertliler rakibini 3-2 mağlup etti.
Maçın ardından çıkan olaylar hakkında açıklama yapan Fenerbahçe başkanı Ali Koç gerekirse takımı ligden çekeceklerini ifade etti.
Ali Koç’un bu ifadelerini değerlendiren ünlü yorumcu Sinan Engin bir uyarıda bulundu.
İşte Sinan Engin’in açıklamaları:
"Fenerbahçe’yi ligden çekeriz falan filan yapma sevgili başkan yapma. Fenerbahçe dediğin zaman Türk futbolunun çok önemli bir çimentosudur. Türk futbolu biter net olarak söylüyorum"
İlgili Haberler