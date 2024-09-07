Sinan Engin canlı yayında dev teklifi açıkladı

Transfer döneminin son günlerine doğru gelinirken en çok merak edilen konulardan biri de Semih Kılıçsoy’un Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağıydı.

Geçtiğimiz sezon harika bir çıkış yapan genç golcü yaz transfer dönemi boyunca Avrupa devlerini peşinden koşturdu.

Avrupa’da transfer sezonunun sona ermesiyle birlikte Semih Kılıçsoy’un Beşiktaş’ta kalması neredeyse kesinleşirken Sinan Engin’den flaş bir açıklama geldi.

15 MİLYON EURO

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’nın geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş ile temasa geçtiğini söyleyen Sinan Engin yapılan teklifin 15 milyon euro olduğunu aktardı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 23 maçta boy gösteren Sinan Engin 11 gol 3 asist kaydetti.