Sinan Engin Galatasaray'a Dursun Özbek'ten çok sahip çıktı

Galatasaray'ın art arda Bayern Münih ve Hatayspor maçı oynamasına Sinan Engin'den tepki geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sinan Engin Galatasaray'a Dursun Özbek'ten çok sahip çıktı

Editör: Oğuz Yörük

TFF'yi eleştiren Sinan Engin, Sarı - Kırmızılı takımın maçlarını sıkıştırdığını söyleyerek federasyona seslendi.

Sinan Engin, "Galatasaray, Çarşamba günü Bayern Münih deplasmanında gitti. Maç Perşembe bitti. Cumartesi günü Hatayspor'la üstelik deplasmanda maça çıkacak" derken şu ifadeleri kullandı:

Git gel yol süresi sadece 1 gün. Böyle olmaz. Neden Pazar günü oynatmıyorsun, bu kadar sıkıştırmanın bir anlamı var mı? Akşam Fenerbahçe'yi gündüz de Galatasaray'ı oynat. Milli ara olsa da bunun ayarlanması gerekiyor.

BEŞİKTAŞ ÖRNEĞİ

Sinan Engin sözlerini şöyle sürdürdü: Beşiktaş'ta görev aldığım zaman biz de bunları yaşadık. Ama Galatasaraylı yöneticilerin sezon öncesinden bunları TFF yetkilileriyle konuşması lazımdı. Kulüpler Birliği'nden de onay çıkar, gerekenler yapılırdı.

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Son Haberler
Beşiktaşlı yöneticiden Bursaspor itirafı: Affetmeyeceğim Spor
Beşiktaşlı yöneticiden Bursaspor itirafı: Affetmeyeceğim
Gaziantep’te park halindeki araç çalındı sahibi isyan etti Yaşam
Gaziantep’te park halindeki araç çalındı sahibi isyan etti
İşte kireçlenmeye iyi gelen bitkisel tedaviler. Ağrı derdinize son Sağlık
İşte kireçlenmeye iyi gelen bitkisel tedaviler. Ağrı derdinize son
Birlikte yaşadığı 5 aylık hamile kadını öldürdü Gündem
Birlikte yaşadığı 5 aylık hamile kadını öldürdü
Antalya'da deprem Gündem
Antalya'da deprem
Doğu Anadolu'nun en büyüğüydü. FETÖ'nün dev hayvan çiftliği satıldı. Kayyum atanmıştı Ekonomi
Doğu Anadolu'nun en büyüğüydü. FETÖ'nün dev hayvan çiftliği satıldı. Kayyum atanmıştı
Türkiye’de 2 bin liraya satılan oyundaki skandal ortaya çıktı Teknoloji
Türkiye’de 2 bin liraya satılan oyundaki skandal ortaya çıktı