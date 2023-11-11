Sinan Engin Galatasaray'a Dursun Özbek'ten çok sahip çıktı

Editör: Oğuz Yörük

TFF'yi eleştiren Sinan Engin, Sarı - Kırmızılı takımın maçlarını sıkıştırdığını söyleyerek federasyona seslendi.

Sinan Engin, "Galatasaray, Çarşamba günü Bayern Münih deplasmanında gitti. Maç Perşembe bitti. Cumartesi günü Hatayspor'la üstelik deplasmanda maça çıkacak" derken şu ifadeleri kullandı:

Git gel yol süresi sadece 1 gün. Böyle olmaz. Neden Pazar günü oynatmıyorsun, bu kadar sıkıştırmanın bir anlamı var mı? Akşam Fenerbahçe'yi gündüz de Galatasaray'ı oynat. Milli ara olsa da bunun ayarlanması gerekiyor.

BEŞİKTAŞ ÖRNEĞİ

Sinan Engin sözlerini şöyle sürdürdü: Beşiktaş'ta görev aldığım zaman biz de bunları yaşadık. Ama Galatasaraylı yöneticilerin sezon öncesinden bunları TFF yetkilileriyle konuşması lazımdı. Kulüpler Birliği'nden de onay çıkar, gerekenler yapılırdı.