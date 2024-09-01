Sinan Engin Galatasaray'ın yediği kazığı açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 4. Haftasında Galatasaray Adana Demirspor deplasmanına çıktı. Yeni Adana Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 5-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan ünlü yorumcu Sinan Engin eleştirilerini art arda sıraladı.

"GALATASARAY'I BEĞENMEDİM"

Skorun yanıltmaması gerektiğini vurgulayan Sinan Engin, "Galatasaraylılar bu skor sizi aldatmasın. Galatasaray'ı beğenmedim. Savunmada çok açık veriyorlar. Galatasaray iyi değil, lige de hazır değil. Okan Buruk takımın iyi değil, savunmada sıkıntı var" dedi.

"GABRIEL SARA TRANSFERİNDE KAZIK YEMİŞTİR"

Sarı-kırmızılıların Gabriel Sara transferinde kazık yediğini söyleyen Engin açıklamasında, "Galatasaray, Gabriel Sara transferinde kazık yemiştir. Geçen sezon da Wilfried Zaha, Tete ve Ziyech transferleri için Galatasaray'ın dolandırıldığını söylemiştim. Tartışmasız bu sezonun en iyi transferi Rafa Silva'dır. Sara 18 milyon Euro ise Rafa Silva 48 milyon Euro'dur. Beşiktaş yönetimini tebrik ederim. Rafa Silva'yı çok ucuza almışız" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE MAÇINA YETİŞMESİ ZOR"

Engin maçta sakatlanarak oyundan çıkan Icardi’nin durumu hakkında, "Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçına yetişmesi zor. Oynasa da pek katkı vermez. 'Icardi'yi Wanda Nara ile derhal barıştırın' demiştim, bana kızmıştınız. Onun en iyi ilacı Wanda'ymış" Sözlerini sarf etti.