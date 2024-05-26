Sinan Engin haksız çıktı

Trendyol Süper Lig’in 38. Haftasında Konyaspor sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

Saat 19.00’da Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak mücadelede Galatasaray’ın şampiyon olmak için Konyaspor’un ise ligde kalmak için 1 puan almaya ihtiyacı var.

Kritik karşılaşmaya artık 1 saatten az bir zaman kala karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu.

AYNI 11 İLE ÇIKTI

Konyaspor teknik direktörü Ali Çamdalı sahaya geçen hafta Kayserispor karşısında çıktığı ilk 11’in aynısı olan Slovik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Sokol isimlerini tercih etti.

SİNAN ENGİN YANILDI

İki maçtaki ilk 11’in aynı olmasının ortaya çıkması sonrası Konyaspor-Galatasaray maçı öncesi Sinan Engin’in yaptığı açıklamaların yanlış olduğu ortaya çıktı.

"MAÇA ÇIKMAYACAKLAR" DEMİŞTİ

Konyasporlu futbolcuların maça çıkmayacağını ifade eden Sinan Engin açıklamasında, “Bazı Konyalı oyuncuların maaş problemleri nedeniyle maça çıkmayacaklarını duydum. Bekleyip görmek gerekiyor” demişti.