Sinan Engin 'Hayatım boyunca görmedim' diyerek şampiyonu açıkladı

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Sinan Engin 'Hayatım boyunca görmedim' diyerek şampiyonu açıkladı
Galatasaray, Süper Lig'de zirveye ulaşmak için gün sayarken Sinan Engin'den gündem yaratan bir iddia geldi.

Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Galatasaray'ın performansı hakkında değerlendirme yaparken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye de göndermede bulundu.

Sinan Engin Galatasaray'ın artık şampiyonluğu bırakmayacağını ifade ederken şöyle konuştu:

Lig bu noktadan itibaren döner mi, sanmıyorum. Galatasaray, Fenerbahçe ile yapacağı derbide büyük ihtimalle şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray'ın son 4 haftada liderliği bıraktığına hayatım boyunca şahit olmadım.

"GALATASARAY'IN TEPKİSİ ÇOK SERT OLACAKTIR"

Son 4 haftaya 4 puan farkla giren Galatasaray, eğer şampiyonluğu kaybederse ne Dursun Özbek ne de Mehmet Büyükekşi başkanlık koltuğunda kalabilir. Açık konuşuyorum, Galatasaray'ın tepkisi çok sert olacaktır.

"HAZİRAN AYINDA SEÇİME GİDER VE KAZANIRIM"

Eğer Mehmet Büyükekşi'nin yerinde olsaydım, Haziran ayında seçime gider ve kazanırdım. Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu oyları bölecekler. Seçime gir, güvenoyunu al.

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