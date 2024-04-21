Sinan Engin imzayı atıyor

12 yıldır Beyaz TV’de yayınlanan “Beyaz Futbol” programında yorumculuk yapan Sinan Engin flaş bir karar aldı.

Kanal yönetimi ile bir görüşme yaptığını belirten Sinan Engin yorulduğunu ifade ederek yeni sezonda “Beyaz Futbol” programında yorumculuk yapmak istemediğini duyurdu.

Sinan Engin açıklamasında, “Önümüzdeki sezon Beyaz Futbol'da yokum. Yoruldum çünkü... Kanal yönetimiyle de konuyu görüştüm umarım kararıma saygı duyulur” dedi.

Sinan Engin’in bu açıklaması gündeme bomba gibi düşerken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü yorumcu her ne kadar “yoruldum” desede yeni sezonda Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8,5’a geçiş yapacağı iddia edildi.

Sinan Engin’in Seda Sayan’dan olan çocuğu Oğulcan Engin’in Acun Ilıcalı ile olan yakın arkadaşlığı bu iddiaları güçlendirdi.

Daha önce de “Beyaz Futbol” programının sunucusu Ertem Şener yorulduğunu söyleyerek programdan ayrılmış ve tv100 ekranlarına geçmişti. Şener bu kararından bir süre sonra vazgeçerek “Beyaz Futbol” programına geri dönmüştü.

Futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan Sinan Engin daha sonrasında Beşiktaş A Takımı, Kuşadasıspor, Ankaragücü, Adana Demirspor ve Sarıyer formalarını giymişti.

Sinan Engin ayrıca Yıldırım Demirören yönetiminde Beşiktaş’ta menajerlik görevini üstlenmişti.