Sinan Engin patladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Engin patladı

Yorumcu Sinan Engin, Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yapılan saldırı, maçın önüne geçerek büyük bir gündem oluşturdu.

Spor yorumcusu Sinan Engin, Ali Koç'a yapılan bu saldırıyı değerlendirdi.

Fenerbahçe'ye neden bu kadar kin duyulduğunu ifade eden Sinan Engin küplere binerek, "Ya bu Fenerbahçe'ye duyulan kin niye ya! Bu ne ya, bu neyin kini! Fenerbahçe gavur takımı mı! Ülkeyi falan mı sattı Fenerbahçe ne yaptı ya! Terörist takımı mı ağabey Fenerbahçe, bu ne demek ya! Böyle bir şey olabilir mi, ne kadar ayıp ya" açıklamasını yaptı.

Göztepe taraftarının Fenerbahçe forması yakmasına dair konuşan Sinan Engin, "Bunları cezalandırın, Fenerbahçe formasını yakmak ne demek ya. Nereye gidiyoruz oğlum biz! Neyin kafası bu, bu Fenerbahçe ne yapmış ya size! Bu neyin kini Ne geçti eline be dana, şu formayı yakınca eline ne geçti terbiyesiz! Bu ne düşmanlık ya Fenerbahçe'ye..." dedi.

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'in açıklamalarını ise şu şekilde değerlendirdi:
"Mehmet Sepil başkana da teessüf ediyorum. Orada Ali Başkan'a yapılanı kınamadın hiçbir türlü. Sevgili Mehmet Sepil Başkan, çok centilmen bir adamsın ama Ali Koç Başkan'a yapılanı kınaman lazım en azından. 'Ali Koç Başkan'a yapılan affedilir değil, yanlıştır' demesi lazım. 'Ali Koç'un sahaya girmesi yanlış' diyebilir, o ayrı. Bırakacaksın bu işleri. Bir yere varamazsın, korkarsan olmaz. Sen diyeceksin ki, 'Başkandan özür diliyoruz' demen lazım. Sen onursal başkansın, bunu söylemen lazım Ali Koç Başkan için."

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