Sinan Engin 'Şok oldum' diyerek anlattı. Sen bunu nasıl yaparsın Burak?

Beşiktaş'tan ayrılan ve yaptığı açıklamalarda gündem olan Burak Yılmaz ile ilgili Sinan Engin'den yorum geldi.

Sinan Engin 'Şok oldum' diyerek anlattı. Sen bunu nasıl yaparsın Burak?

Spor yorumcusu Sinan Engin, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'tan ayrılığının ardından yaptığı açıklamalarla ilgili konuştu.

Radyo Gol'e yorumlar yapan Sinan Engin'in sözleri şu şekilde;

''BİR İNSAN KARİYERİNİ NASIL MAHVEDEBİLİR''
"Burak Yılmaz'ın açıklamaları inanılmaz. Belli bir düzeye gelmiş bir futbol adamı. Babası eski futbolcu, teknik adam. Bir insan kariyerini nasıl mahvedebilir 1 ay içinde bunu izliyoruz."

''SENİN BEŞİKTAŞLILIĞIN BUNDAN MI İBARET?''
"Kalkıp Beşiktaş fotoğraflarını siliyorsun Instragramdan. Senin Beşiktaşlılığın teknik adamlıktan mi ibaret?"

''ŞOK OLDUM''
"Yaptığı açıklamalara şok oldum. Aboubakar koşuyordu, sarılıyordun ona. Şimdi bu açıklamalarında Aboubakar'ı da taca attın."

''İNANAMIYORUM ONUN ADINA BU OLANLARA''
"Şimdi sosyal medyada Burak Yılmaz ihraç edilsin deniyor. Burak tek bir şey yapacaktı, şans verildi, değerlendiremedim diyeceksin, kenara çekileceksin. Bu kadar. İnanamıyorum onun adına bu olanlara. Belki çok iyi bir teknik direktör olacaktı ilerde."

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