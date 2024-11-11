Sinan Engin'den Wanda Nara ve yeni sevgili L-Gante için flaş çağrı: Oto hırsızı! Instagramlarını hackleyin

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Engin'den Wanda Nara ve yeni sevgili L-Gante için flaş çağrı: Oto hırsızı! Instagramlarını hackleyin

Sinan Engin, Icardi'nin moralini bozuk olduğu düşüncesiyle Instagram kullanıcılarına seslenerek Wanda Nara ve yeni sevgilisi Le-Gante'yi hedef gösterdi.

Sinan Engin, Beyaz TV'deki Beyaz futbol programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Icardi'nin özel hayatındaki karmaşa herkesin malumuyken, Sinan Engin'de Icardi'nin aşk hayatındaki sıkıntılara değinerek, hem Icardi'ye tavsiyelerde bulundu hem de sevenlerine seslenerek Wanda ve yeni sevgilisi için flaş bir çağrıda bulundu.

İşte Sinan Engin'in o sözleri:

"L-Gante, bu Teneke Mahallesi çocuğu, bu far*e varya oto far*e hırsızlarına benziyor. Şunla Icardi kıyaslanır mı ya?

İcardi’yi de anlayamıyorum. İcardi sen bakacaksın işine ya, seni seveni seveceksin, sevmeyeni sevmeyeceksin.

Türkiye’deki bütün Instagramcılara sesleniyorum. Bunların Instagramlarını hackleyin! Yayın yapamasınlar."

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