Sinan Engin'den Wanda Nara ve yeni sevgili L-Gante için flaş çağrı: Oto hırsızı! Instagramlarını hackleyin

Sinan Engin, Beyaz TV'deki Beyaz futbol programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Icardi'nin özel hayatındaki karmaşa herkesin malumuyken, Sinan Engin'de Icardi'nin aşk hayatındaki sıkıntılara değinerek, hem Icardi'ye tavsiyelerde bulundu hem de sevenlerine seslenerek Wanda ve yeni sevgilisi için flaş bir çağrıda bulundu.

İşte Sinan Engin'in o sözleri: