Sinan Kaloğlu: Türkiye Avrupa'nın Brezilya'sıdır

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, ligde kalmak istediklerini ifade etti.

Sinan Kaloğlu: Türkiye Avrupa'nın Brezilya'sıdır

Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu mağlubiyeti değerlendirdi. Kaloğlu, Çaykur Rizespor'u iyi analiz ettiklerini ama bireysel hataların ön plana çıktığını dile getirdi.

Deplasmanda 3 gol bulsalar da mağlup olduklarını ifade eden Kaloğlu, "Bizim için üzücü bir mağlubiyet oldu. Rakibin önemli oyuncularını engellemek istedik. Geçişlerde iyi top kazandık. Hücuma çıkarken tercih hatası yaptık. Rakibimizi uzun topa zorladık ama yan toplarda dikkatsizliğimiz oldu. Bireysel hatalarımız gollere neden oldu. Deplasmanda 3 golü bulduk ama mağlup olduk. Çalışmalarımız devam edecek. Son dört maçı kazanıp ligde kalmak istiyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE AVRUPA'NIN BREZİLYA'SIDIR"
Kaloğlu, Türkiye'de günübirlik başarılarla yetinildiğine dikkati çekerek, "Türkiye, Avrupa'nın Brezilya'sıdır. Kulüplerimizin iyi bir şekilde kurgu felsefe içerisinde olması lazım. Gençlerbirliği, Türkiye'nin en köklü ve saygın kulüplerinden birisidir. Çok yetenekli ve milli oyuncu çıkardı. Türk futboluna kazandırdı. Tekrar küllerinden doğmak istiyor. Biz de inşallah bu planlamanın içinde olmak için geldik. Önce ligde kalıp moral bulmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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