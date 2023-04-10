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Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu: Bu ligde kalacağız

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu, kümede kalacaklarına inandığını belirtti.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 20:25
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Sinan Kaloğlu'ndan açıklamalar

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu: Bu ligde kalacağız
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Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği, 12 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Sinan Kaloğlu ile takım kaptanları Abdullah Durak ve Thomas Fontaine, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaloğlu, başarılı olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Böyle büyük, köklü bir camiadan, Türkiye'deki herkesin saygı duyduğu bir kulüpten teklif gelmesi beni çok mutlu etti. Tabii ki Gençlerbirliği'nin bulunduğu konum, aldığı puanlar üzücü ama kendime, ekibime ve en çok da futbolcu kardeşlerime güveniyorum. Motivasyonu, mücadele gücünü artırarak iyi puanlar alacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zirve mücadelesi veren Eyüpspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını dile getiren Kaloğlu, "Oyuncularıma da söyledim, artık bütün konsantrasyonumuzu, ruhumuzu, kalbimizi ortaya koyacağımız son 7 karşılaşma... Hepsi çok karakterli oyuncular, gerçekten güzel bir enerjimiz var. Eyüpspor'u analiz ediyoruz. Doğru oynayarak, onlara karşı göstereceğimiz stratejiyle karşılaşmadan iyi bir sonuçla döneceğimizi biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKENT EKİBİNDE KALICI OLMAYI HEDEFLİYOR

Gençlerbirliği yönetimiyle yaptığı görüşmede uzun soluklu bir projeden bahsedildiğini ve bunun kararında etkili olduğunu aktaran Sinan Kaloğlu, "Almanya ve Hollanda'da oynadım. Avrupa'da birçok yerde bulundum. Oradaki projelere de hakim biri olarak Gençlerbirliği'nin bir Avrupa kulübü olma niyetinde olduğunu fark ettim. Bu ligde kalacağız, daha sonra da Avrupa kulübü olma yolunda emin adımlar atacağız." diye konuştu.

Yaşanan teknik direktör değişikliğinin sonuca olumlu yansımasını dileyen Abdullah Durak ise "Hoca değişikliği genelde takımlar için iyi oluyor. İnşallah bizim için de iyi olur. Eyüpspor karşısında kurtuluş maçı diyebileceğimiz bir karşılaşmaya çıkacağız. Bu hafta çok iyi hazırlandık, maçımız da yoktu. Bu maçtan üç puanla ayrılmak istiyoruz. Çok kritik bir viraj. Daha sonra sahamızda Altay ile karşılaşacağız. Özellikle bu iki maç bizim için çok önemli." şeklinde görüş belirtti.

Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Fontaine de ligde yapacakları son 7 maçın final niteliği taşıdığının altını çizerek, "Yeni teknik direktörümüz çok pozitif biri. Bize her zaman savaşmamız gerektiğini söylüyor. Bu bilinci takıma aşıladı. Onun dediklerini yaparsak ligde kalacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
(AA)

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