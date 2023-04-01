Sinan Oğan: Son 1 ayda 100 bin yabancıya vatandaşlık verildi

ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yabancı seçmenlerle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Oğan, yaklaşık 100 bin yabancıya vatandaşlık verildiğini belirtti. Oğan, vatandaşlık verilen yabancılara ‘Gelin, seçmen kağıtlarınızı alın’ denildiğini söyledi.

Habertürk canlı yayınında konuşan Oğan şunları söyledi:

Son günlerde, 1 ay içerisinde İçişleri Bakanlığı Nüfus İdaresi açıklama yapsın, ne kadar yabancı vatandaşlık aldı? Bizde olan bilgilere göre 100 bine varan insanlara bir anda vatandaşlık verildi. Bu bir iddia. Nüfus İdaresi çıksın açıklama yapsın. Bize gelen bilgiye yüz bine varan insanlara bir anda vatandaşlık verildi. ‘Gelin seçmen kağıtlarınızı alın’ denildi. Bu endişeyle takip etmem gereken bir iddia.”

Dünyanın hiçbir yerinde dün vatandaşlık alan birisi bugün oy kullanamaz. Bu ülke için canını veren insanların tercihlerini, dün gelen ve ne olduğu belirli olmayan insanlara değiştiremezsiniz. Bu ülke için vergisini veren, canını veren insanların kararı üzerinde bir etkide bulunamazsınız.

“SIĞINMACILARIN SUÇ ORANLARI TÜRK VATANDAŞLARINI GEÇTİ”

Türkiye'de bugün suç oranları, sığınmacıların suç oranları Türk vatandaşlarını çoktan geçti. Uyuşturucu ticaretinin içerisinde Afganlılardan, Suriyelilere kadar çok ciddi örgütlemeler var. Demografik kriz yaşayacağız. Türk milleti müsterih olsun biz Suriyelilerin tammını ülkesinde göndereceğiz. Tüm vatandaşlıkları tek tek sorgulayacağız, yanlış beyanda bulunarak vatandaşlık alanların vatandaşlıklarını iptal edeceğiz. Şimdi seçimlerin sonucunu Türkiye'deki kaçak vatandaşlar üzerinden değiştirmeyi düşünüyorlar.