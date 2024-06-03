Sinan Oğan’a beklenmedik çıkış: Niye gittin Erdoğan’a yamandın o zaman?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Oğan’a beklenmedik çıkış: Niye gittin Erdoğan’a yamandın o zaman?

Türkiye İttifak Partisi’nin Genel Başkanı Sinan Oğan halka açık son toplantısında beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

Geçtiğimiz yıl ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı olarak yarışan ikinci turda ise Erdoğan’a destek veren Sinan Oğan Türkiye İttifak Partisi’nin Genel Başkanı olmuştu.

Oğan halka açık son toplantısında Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “Kendisinin ismini bile anmaya gerek yok” dediğini hatırlatınca bir vatandaştan dikkat çeken bir çıkış geldi.

“NİYE GİTTİN YAMANDIN”

Vatandaş, “Peki niye gittin de yamandın o zaman ona?” deyince, Oğan, “Anlatacağım hepsini anlatacağım, sadece dinleyin. Bizim Allah’a şükür veremeyecek hesabımız yok. Her yaptığımız hareketin, her attığımız adımın bir hesabı bir kitabı vardır” şeklinde cevap verdi.

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