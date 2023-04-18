Sinan Oğan’ın katıldığı Oğuzhan Uğur'un programında kavga çıktı

Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon isimli programın konuğu Sinan Oğan'ken çekim arasında kavga çıktı. Uğur, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sinan Oğan’ın katıldığı Oğuzhan Uğur'un programında kavga çıktı

Oğuzhan Uğur'un YouTube'da yayınlandığı Mevzular Açık Mikrofon programına bu kez ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan katıldı.

Sinan Oğan'ın konuk olduğu programda çekimlerin yapıldığı esnasında seyirciler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada salonun bir anda karıştığı anlar sosyal medyada yayılmaya başladı.

Sosyal medya hesabından yaşananlara dair açıklama yapan Oğuzhan Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"Sinan Oğan bölümü az evvel bitti. 6 saat 20 dakika sürdü. Salonda CHP'liler çoğunluktaydı, HDP'liler ve Ak Parti'liler de vardı. Ancak söylemem gerekiyor, fazlaca Zafer Parti'li de vardı. Oğan hakkında fazla magazin olmaması sebebiyle daha çok vaatler konuşuldu. Ara verdiğimiz esnada Kürt arkadaşlarla Zafer Parti'li arkadaşlar “Ne mutlu Türk’üm diyene” tartışması yaşamışlar… Bağırışlar ve çağırışlar. Haberi alınca hemen sahneye döndüm ve müdahale ettim. Konuyu yine taraflara söz hakkı tanıyarak hızlıca çözdük. Detayları tanıtımda izleyeceksiniz. Ayrıca bir arkadaşımız hafif fenalaştı. Sağlık ekibimiz derhal müdahale etti. Kendini iyi hissedince arkadaşımızı tekrar salona aldık. Sonuç olarak enteresan bir bölüm oldu. Aksadık ama düşmedik. Kazasız belasız bitirdik çok şükür. Ben tabii yine acayip harikaydım. Tanıtımlar yakında."

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