Sinan Oğan'ın lüks yaşamdan önce kahkaha attıran teklif videosu ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Oğan'ın lüks yaşamdan önce kahkaha attıran teklif videosu ortaya çıktı
Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerde, Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan’ın, o dönemlerde çekilmiş ve kendisine yapılan teklifleri reddettiğine ilişkin görüntüleri yeniden gündem oldu.

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel seçimlerde, Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olan ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhur İttifakı’nı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı veren Sinan Oğan’ın, o dönemlerde çekilmiş görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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Söz konusu görüntülerde, Sinan Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yan yana dururken, Oğan bir konuşma gerçekleştiriyor ve ittifaklarının güç kazandığını ve bu nedenle kendilerine teklifler yapıldığını ifade etti.

Konuşması sırasında, “Burada ilk defa bir şey açıklayacağım. Bu süreçte bizim yükseldiğimizi görenlerin, bize neler teklif ettiğini duysanız. Ve biz reddettik, yine edeceğiz.” İfadelerini kullanan Oğan, “Sinan Oğan ve Ümit Özdağ, Türk siyasetinde omurgayı temsil eder, dik duruşu temsil eder. Vatanseverliği temsil eder, bu milletin evladı olmayı temsil eder.” söyleminde bulundu.

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“NE KANDİL DAĞI NE DOMUZ BAĞI”

Söz konusu görüntülerde, Oğan ve Özdağ’ın yanında duran bir vatandaşın elindeki, “Ne Kandil Dağı ne domuz bağı. Yolumuz Tanrı Dağı” yazılı pankart dikkat çekti. Genel seçimlere giden süreç boyunca, Cumhur İttifakı’nın Hizbullah’ın siyasi ayağı olan HÜDAPAR’ı ittifaka dahil etmesini sert bir şekilde eleştiren Oğan, seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı’na desteğini açıklamış ve destekçilerini şaşkınlığa sürüklemişti.

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