Şinasi Yurtsever'in ailesinden şaşırtan karar

Mide kanseri nedeniyle Mart ayında hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever’in, ölümünden kısa bir süre önce hayalini gerçekleştirerek büyük bir yelkenli aldığı ortaya çıktı. Ailenin yelkenliyi yakın zamanda satışa çıkaracağı iddia edildi.

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, Yurtsever’in ailesinin söz konusu yelkenliyi satışa çıkaracağı öğrenildi.

Deniz tutkunu olan Yurtsever, yaz aylarını teknesiyle Ege ve Akdeniz koylarında geçiriyordu. Daha önce kullandığı küçük teknesini satan oyuncu, uzun süredir istediği büyük bir yelkenliyi satın aldı. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında ise yeni teknesiyle Mavi Tur’a çıkarak bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.



Yaklaşık beş yıl boyunca sahip olduğu ilk teknesinde kaptanlık eğitimi alan Yurtsever, yeni yelkenlisinde ise fazla zaman geçiremedi. Sanatçının ailesinin, henüz yeterince kullanılamayan tekneyi önümüzdeki günlerde satmayı düşündüğü öne sürüldü.