Sınava geç kaldı, sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sınava geç kaldı, sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı

Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) oturumuna geç kalan Gül Dilara K. (25) sinir krizi geçirip, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi'ndeki YKS'nin YDT oturumuna koşarak gelen Gül Dilara K., kapıların kapandığını görünce sinir krizi geçirdi.

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Çevredekiler sınav görevlilerine "Kapıların kapanmasına 1 dakika daha var. Neden kapıyı kapatıyorsunuz. Kolunuzdaki saate bakın. Bir insanın kaderiyle böyle oynayamazsınız. Kız sınava geç kalmadı. Siz kapıları erken kapattınız. Dün 5 dakika geç kalanı içeri aldınız. Bu kızı neden almıyorsunuz" diye tepki gösterirken, bazı kişiler de genç sınava kızın alınması için "al, al" diye tezahürat yaptı.

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Sınava giremeyen Gül Dilara K. vatandaşların yardımıyla bir banka yatırılıp, sakinleştirilmeye çalışıldı. Gül Dilara K., daha sonra bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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