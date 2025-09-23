Sınava girecekti! Kopya düzeneği polisin gözünden kaçmadı

Samsun Tekkeköy'de MTSK sınavına casus kulaklık ve telefonla kopya çekmeye çalışan aday suçüstü yakalandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sınavı'na kopya düzeneğiyle girmeye çalışan bir kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde Motorlu Taşıtlar Sınavı'na giren bir adayın dışarıdan yardım alacak şekilde hazırladığı gizli kopya düzeneği tespit edildi. Sınav sırasında yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada bir adet casus kulaklık ve bir adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında "ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi hizmetleri hakkında kanuna muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

