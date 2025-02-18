Sincan zabıtasından market ve fırın denetimi

Kaynak: İHA
Sincan zabıtasından market ve fırın denetimi

Sincan Belediyesi zabıta ekipler, kent genelinde faaliyet gösteren zincir marketler ile fırınları denetledi. Ekipler, eksiklik tespit edilen işletmeleri uyardı.

Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri ilçe genelinde market ve fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde temizlik ve hijyen şartları, gramajlar ile ürünlerin son kullanma tarihlerini inceleyen ekipler kurallara uymayan ve eksikleri bulunan işletmelere cezai işlem uyguladı.

Zabıta ekipleri etiketlerin yönetmeliğe uygun olup olmadığına baktı. Kasa ve reyon arasında fiyat uygunluğu denetlendi, indirimli ürünlerin kasadaki fiyatları incelendi. Fırınları da denetleyen ekipler, imalathaneler başta olmak üzere depolama, sergileme ve satış noktalarını gezdi. Temizlik ve hijyen şartları, gramajlar ve ürünlerin son kullanma tarihleri incelendi. Ekipler, işletmelerin ruhsat ve üretim evraklarını da kontrol etti. Eksiklik tespit edilen işletmeler uyarılarak cezai işlem uygulandı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Zabıta ekiplerimiz her şartta görev başında. Ekiplerimiz etiket, son tüketim tarihi, gramaj ve hijyen gibi konularda gerekli uyarı ve denetimleri titizlikle sürdürüyor. Her şey Sincanlı hemşerilerimizin sağlığı için" ifadelerini kullandı.

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