Sincan'da kayıp 4 kişi aranıyor

CCTV haberlerine göre, kuzeybatı Sincan bölgesindeki Changji dağlık bölgesindeki acil durum yetkilileri, Miaoergou ilçesinde şiddetli yağışların ani su baskınlarına neden olduğu ve heyelanların yolları kapattığı belirtildi.

Açıklamada kurtarma güçlerinin olay yerine hızlıca intikal ettiği ve bir araba bulduğu ancak dört kişinin kayıp olduğu belirtildi. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Birkaç gündür şiddetli yağmurlar Jiangxi ve Guizhou eyaletlerini, Guangdong ve Fujian kıyı eyaletlerini ve Guangxi bölgesini sular altında bıraktı. Medyası ve yerel yetkililer, sağanak yağmur ve heyelanın dokuz kişiyi öldürdüğünü ve 17 kişinin de yaşanan olaylar sonrasında kaybolduğunu söyledi.

Çin'in yaz aylarındaki yıllık sel sezonunda ölümler, baraj inşası da dahil olmak üzere sel kontrol altyapısındaki iyileştirmeler nedeniyle 1990'lardan günümüze değin kesin bir düşüş yaşadı.