Sincik Atatürk İlköğretim Okulu’nda zehirlenme şoku! 11 öğrenci hastanelik oldu

Olay, Sincik ilçesindeki Atatürk İlkokulu’nda meydana geldi. Bir öğrencinin dışarıdan temin ettiği içeceği okulda arkadaşlarıyla paylaşmasının ardından, içeceği tüketen 11 öğrencide mide bulantısı ve karın ağrısı belirtileri ortaya çıktı.

Durumu fark eden okul görevlileri, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler, öğrencilere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 11 öğrenciyi Sincik Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Hastanede tedavi edilen öğrenciler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.