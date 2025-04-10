Sincik Atatürk İlköğretim Okulu’nda zehirlenme şoku! 11 öğrenci hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sincik Atatürk İlköğretim Okulu’nda zehirlenme şoku! 11 öğrenci hastanelik oldu

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde, bir öğrencinin dışarıdan getirdiği içeceği arkadaşlarına ikram etmesiyle 11 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sincik ilçesindeki Atatürk İlkokulu’nda meydana geldi. Bir öğrencinin dışarıdan temin ettiği içeceği okulda arkadaşlarıyla paylaşmasının ardından, içeceği tüketen 11 öğrencide mide bulantısı ve karın ağrısı belirtileri ortaya çıktı.

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Durumu fark eden okul görevlileri, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler, öğrencilere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 11 öğrenciyi Sincik Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Hastanede tedavi edilen öğrenciler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

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