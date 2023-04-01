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Sindirim sorunlarına ve tansiyona en doğal çözüm ortaya çıktı

İnsanların korkulu rüyası olan sindirim sorunları ve tansiyona doğal çözüm olarak kuru incir önerildi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 11:30
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Sindirim sorunlarına ve tansiyona en doğal çözüm ortaya çıktı

Sindirim sorunlarına ve tansiyona en doğal çözüm ortaya çıktı
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Editör: Naim Arıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorununa yakalandığında kendilerine doğal çözümlerde çareler aramaya devam ediyor. Bunlardan birisi olan kuru incirin ise sindirim ve tansiyon sorununa iyi geldiğinin bildirilmesi dikkat çekti.

Kuru incirle ilgili tüm detaylar…

KURU İNCİR NEDİR?

İncir, dutgiller familyasına ait yenilebilir bir meyvedir. Dünya çapında yaygın olarak yetiştirilen bu meyve, tatlı yapımında sık sık kullanılır. İncirin güneşte veya fırında kurutulmasıyla, kuru incir elde edilir.

KURU İNCİRİN FAYDALARI

-Sindirim sorunlarına büyük oranda iyi geldiği bilinen kuru incir ayrıca kabızlığın tedavisinde de çokça iyi geliyor.

- Bütün kuru meyvelerde olduğu gibi kuru incirin de içerisinde su oranının düşük olduğu biliniyor. Ayrıca kuru meyveler yüksek potasyum içeriyor. Bu sayede kan basıncını dengeler ve tansiyonun kontrol altında tutulmasına da destek olur.

- Diş sağlığı için de olumlu etkileri bulunuyor

- Cildi besler ve parlaklık verir.

-İçeriğindeki antioksidanlar, beyindeki oksidatif hasarı azaltabilir

GÜNDE KAÇ TANE KURU İNCİR YENMELİ?

Kuru incir, ara öğünde veya kahvaltıda günde 2 adet olacak şekilde tüketilebilir. 2 adetten fazlası, sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir.
 

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