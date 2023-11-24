Sinem Kobal derin yırtmacıyla poz verdi. İddialı pozlara yorum yağdı

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren ve iki çocuk annesi olan Sinem Kobal, evlendikten sonra mesleğine ara vermişti.

Bir dönem 'Selena' dizisiyle izleyicilerin ilgi odağı olan ünlü oyuncu Sinem Kobal, artık paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

İddialı tarzı ile büyük beğeni toplayan Sinem Kobal bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Bir dergiye pozlar veren ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sinem Kobal'in derin yırtmacıyla pozlarına; 'Harikasın be', 'Müthiş görünüyorsun', 'Duru güzelliğin', 'Bu güzellik gerçek mi?' gibi yorumlar yapıldı.

