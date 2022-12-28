Sinem Kobal kızıyla mutfağa girdi. Şefler iş başında

Oyuncu Sinem Kobal meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 6 yıl önce dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin iki kız çocuğu olmuştu.

Anne olduktan sonra oyunculuğa ve sunuculuğa ara veren Kobal, ekranlardan da uzak kalmayı tercih etmişti.

Daha sakin ve kameralardan uzak bir yaşam seçen Sinem Kobal, bu süreçte sosyal medyayı aktif kullanmaya başladı. Ünlü isim son olarak kızı ile bir paylaşımda bulundu.

ŞEFLER İŞ BAŞINDA

Lalin ve Leyla adında iki kızı bulunan Kobal, büyük kızı ile mutfağa girdi. Instagram'da hikaye paylaşımında bulunan oyuncu, paylaşımına "Şefler iş başında" şeklinde bir esprili not düştü.

