28 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Sinem Kobal kızıyla mutfağa girdi. Şefler iş başında

Sinem Kobal kızıyla mutfağa girdi. Şefler iş başında

Leyla ve Lalin adında iki kızı bulunan oyuncu Sinem Kobal, büyük kızı ile mutfağa girdi. Kobal bu anlardan bir fotoğraf karesini ise Instagram'dan paylaştı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 13:05
Takip Et

Sinem Kobal kızı Lalin ile mutfakta iş başında

Sinem Kobal kızıyla mutfağa girdi. Şefler iş başında
+
Aa
-

Oyuncu Sinem Kobal meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 6 yıl önce dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin iki kız çocuğu olmuştu.

Anne olduktan sonra oyunculuğa ve sunuculuğa ara veren Kobal, ekranlardan da uzak kalmayı tercih etmişti.

Daha sakin ve kameralardan uzak bir yaşam seçen Sinem Kobal, bu süreçte sosyal medyayı aktif kullanmaya başladı. Ünlü isim son olarak kızı ile bir paylaşımda bulundu.

ŞEFLER İŞ BAŞINDA

Lalin ve Leyla adında iki kızı bulunan Kobal, büyük kızı ile mutfağa girdi. Instagram'da hikaye paylaşımında bulunan oyuncu, paylaşımına "Şefler iş başında" şeklinde bir esprili not düştü.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
1
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
2
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
3
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
4
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
5
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
6
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Davutoğlu Altılı Masa'da konuşulan ‘erken seçim’ ihtimalini açıkladı. Tarih verip “Sonrasını kabul etmeyiz” dedi
7
﻿Davutoğlu Altılı Masa'da konuşulan ‘erken seçim’ ihtimalini açıkladı. Tarih verip “Sonrasını kabul etmeyiz” dedi
﻿Davutoğlu Altılı Masa'da konuşulan ‘erken seçim’ ihtimalini açıkladı. Tarih verip “Sonrasını kabul etmeyiz” dedi
﻿ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerine TikTok yasağı
﻿ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerine TikTok yasağı
﻿ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerine TikTok yasağı
﻿İstanbul'da fuhuş operasyonu. Polis 57 kişiyi gözaltına aldı
﻿İstanbul'da fuhuş operasyonu. Polis 57 kişiyi gözaltına aldı
﻿İstanbul'da fuhuş operasyonu. Polis 57 kişiyi gözaltına aldı
﻿2022 yılında 453 bin 850 e-Duruşma yapıldı
﻿2022 yılında 453 bin 850 e-Duruşma yapıldı
﻿2022 yılında 453 bin 850 e-Duruşma yapıldı
﻿Afrika’nın en zengin kadınının mal varlığına el konuldu
﻿Afrika’nın en zengin kadınının mal varlığına el konuldu
﻿Afrika’nın en zengin kadınının mal varlığına el konuldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.