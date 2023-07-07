Sinem Kobal kızı Lalin ile tatile çıktı

Çeşme’de tatil yapan oyuncu Sinem Kobal, 3 yaşındaki kızı Lalin’le çarşı turunda objektiflere yansıdı.

Sinem Kobal kızı Lalin ile tatile çıktı

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla Çeşme’de tatil yapan Sinem Kobal, önceki gün Alaçatı’da görüntülendi.

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Büyük kızı Lalin’le çarşıyı gezerken objektife yansıyan ünlü oyuncu, turuna Köşe Kahve’de mola verdi.

KEDİYE ÖPÜCÜK

Anne-kız kafede baş başa içeceklerini yudumlayıp günün keyfini çıkardı. Mekândaki kedi, Lalin’in ilgi odağı oldu.

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Sevimli hayvana mama veren küçük kız kafeden ayrılırken onu öptü, sonra da annesiyle çarşıyı gezmeye devam etti.

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