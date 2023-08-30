Sinem Kobal kızı Leyla'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı

Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, geçtiğimiz yıl mayıs ayında dünyaya getirdiği kızı Leyla'nın fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Sinem Kobal kızı Leyla'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, 2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine girmiş, 2020 yılında da ilk kızı Lalin'i dünyaya getirmişti.

"GÜNAYDIN"

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ikinci kez anne olan Sinem Kobal, küçük kızı Leyla'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı. Şimdilerde ailesiyle birlikte tatilde olan oyuncu fotoğrafa "Günaydın" notunu düştü.

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"KIZLARIM BENİ GÜNDEN GÜNE DEĞİŞTİRİYOR"

Öte yandan birkaç ay önce bir dergiye verdiği röportajda ailesiyle ilgili konuşan Kobal, "Kenan çok iyi bir baba gerçekten. Onunla gurur duyuyorum ve kendimi şanslı hissediyorum. Leyla ile Lalin'in sanatla, doğayla, müzikle iç içe büyümesini istiyorum" demişti.

"Anneliği keşfediyorum" ifadelerini kullanan ünlü isim, "Her duygumun katlandığı, çoğaldığı bir yolculuk. Kızlarım beni günden güne değiştiriyor, dönüştürüyor; buna minnettarım. Annemi artık çok daha iyi anlıyorum" şeklinde konuşmuştu.

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