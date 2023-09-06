Sinem Kobal spor salonundan paylaştı! Fit haline yorum yağdı

Tüm vaktini kızlarına ayırmayı tercih eden güzel oyuncu Sinem Kobal sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Ünlü isim spor sonrası pozuyla dikkat çekti.

Sinem Kobal spor salonundan paylaştı! Fit haline yorum yağdı

2001 yılında "Dadı" dizisiyle ekran macerasına başlayan Sinem Kobal, bir dönemin izlenme rekorları kıran dizisi "Selena" ile adını geniş kitlelere duyurdu. Özel hayatıyla da gündemde olan Kobal, 2016 yılında oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturdu.

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Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun iki kız çocuğu bulunuyor. Ekim 2020'de ilk kızı Lalin'i dünyaya getiren Sinem Kobal, geçtiğimiz yıl da ikinci kızı Leyla'yı kucağına almıştı.

Eşi ve kızlarıyla sık sık paylaşım yapan Sinem Kobal son olarak tatil pozlarıyla beğeni toplamıştı. 2 çocuk annesi Kobal fit haliyle adından söz ettirmişti. Sinem Kobal, son paylaşımıyla yine dikkat çekti.

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Yaz tatilinde sporu aksatan Kobal, tatilin sona ermesi ardından soluğu spor salonunda aldı. Spor sonrası pozunu Instagram sayfasında takipçileriyle paylaşan Kobal'ın fit haline yorum yağdı.

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Ünlü oyuncuya; 'Asla iki çocuk annesi gibi değil', 'Kim der 2 çocuk annesi?', '41 kere maşallah', 'Nasıl bu kadar fitsin?' gibi yorumlar yapıldı.

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