Sinem Kobal'dan doğum günü pozu. O detay gözlerden kaçmadı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, 36 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, doğum günü pastasının mumlarını üflerken verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Sinem Kobal'dan doğum günü pozu. O detay gözlerden kaçmadı

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i geçtiğimiz sene de Leyla'yı kucağına almıştı.

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36 YAŞINA BASTI

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, 14 Ağustos'ta 36 yaşına bastı. Ünlü isim, doğum günü pastasını üflerken çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Kobal'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.

Eşinin 36’ncı yaş gününü evde bir pasta ile kutlayan İmirzalıoğlu, eşinin fotoğraflarını çekmeyi de ihmal etmedi.

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