Sinem Kobal'dan samimi açıklamalar! Kenan İmirzalıoğlu hakkında sırrını açıkladı

Dönemin popüler yapımları arasında yer alan 'Dadı' ve 'Selena' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Sinem Kobal, katıldığı bir programda özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Eşi Kenan İmirzalıoğlu hakkında da bir itirafta bulundu.

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 7 yıl aradan sonra yeni bir projeyle ekranlara geri dönerek hayranlarını sevindirdi. Katıldığı bir programda eşi ve evliliğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan 37 yaşındaki Kobal, "Beraber eğlenmeyi çok seviyoruz. Birlikte dans etmek diyebilirim buna. Biz ikimizde çok doğal, kendi halinde ilişkimizi yaşamayı seviyoruz." dedi.

"KENAN BENDEN DAHA ROMANTİK"

Ünlü oyuncu, ilişkide en sevdiği ritüelin günaydın ve iyi geceler öpücüğü olduğunu söyledi.

"Kenan Bey romantik jestler yapar mı?" sorusuna ise, ''Kenan benden daha romantik. Bana romantik jestler yapar" yanıtını verdi.