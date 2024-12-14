Sinem Kobal'ın filminde İsmail Saymaz rol aldı!

Komedyen -Yazar Ayşe Balıbey’in astrolojik komedi türündeki “Her Şeyin Başı Merkür” adlı kitabından yola çıkılarak yazdığı filmi vizyona girdi.

Ali Balcı'nın yönettiği filmde savaş muhabiri olmak isteyen genç gazeteci Elif'in yaşadıkları anlatılıyor. Filmde Sinem Kobal'a oyuncu Alp Navruz eşlik ediyor.

Filmi izleyenler İsmail Saymaz sürprizi ile de karşılaşıyor. Gazeteci İsmail Saymaz filmin bir sahnesinde rol alıyor. İsmail Saymaz'ın rol aldığı sahnede Sinem Kobal Saymaz'a Putin'in burcunu soruyor. Saymaz Putin'in burcunu 'terazi' olarak bildiğini söylerken 'dengesiz bir ruh hali var terazisidir o' diyor. Sinem Kobal, filmin o sahnesinde İsmail Saymaz'a “Helal olsun İsmail Abi her masada varsın.” dediği görülüyor.