Sinem Ünsal gizlice evlendi mi? Berk Cankat ile şimdi aşk tatilinde

Oyunculuk performansıyla izleyicisini ekran başına kilitleyen Uzak Şehir'de 'Alya Albora' karakterine hayat veren Sinem Ünsal kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Berk Cankat ile bir süredir aşk yaşıyor.

GİZLİCE EVLENDİLER Mİ?

Berk Cankat'ın Sinem Ünsal'a “canım eşim” diyerek seslenmesi çiftin gizlice evlenmiş olabileceği yönündeki iddiaları gündeme getirdi. Öte yandan Habertük'te yer alan bir habere göre; güzel oyuncu, kimsenin haberi olmadığı evliliğini bir röportajında açıklamış.

Çiften evliliğe dair henüz bir açıklama gelmezken ünlü çift aşk tatilinde kaldıkları otelin plajında güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.