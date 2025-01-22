Sinema dünyası yasa boğuldu! Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

"Les Valseuses", "Gece Elbisesi" ve "Senin İçin Fazla Güzel" gibi filmleriyle hafızalara kazınan, Fransız yönetmen Bertrand Blier Paris’teki evinde hayatını kaybetti. Kara mizah ve sosyal hicvi birleştirerek kendine özgü bir tarz yakalayan Blier’in ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Blier, Gérard Depardieu ve Miou-Miou gibi ünlü oyuncularla işbirlikleri yaparak kariyerini inşa etmişti.

Blier’in İngiliz gazetesi The Guardian’a verdiği röportajda şu açıklamaları dikkat çekmişti: Burjuvaziyi şok etmekten hep keyif almışımdır. Arkadaş filmleri yaptığımı biliyorum ama ilgimi esas çeken erkeklerin dostluklarının nispeten problemsiz olmasına rağmen ne zaman tutkuyla arzuladıkları bir şeye yaklaşsalar bir sorunun baş gösterdiğini görmekti.