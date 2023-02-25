25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • 'Kibar Feyzo' konağı depremde hasar gördü. Sinema müzesi yapılacaktı

'Kibar Feyzo' konağı depremde hasar gördü. Sinema müzesi yapılacaktı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde; 'Kibar Feyzo', 'Ezo Gelin', 'Kaçak', 'Asi' gibi birçok unutulmaz film ve dizinin çekildiği Reyhanlı’nın Kavalcık (Harran) Mahallesi’ndeki tarihi Fatih Aliye Müderris Konağı'nın bazı duvarları yıkıldı ve çatısı hasar gördü.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 09:05
Takip Et

Sinema müzesi yapılacaktı. 'Kibar Feyzo' konağı depremde hasar gördü.

'Kibar Feyzo' konağı depremde hasar gördü. Sinema müzesi yapılacaktı
+
Aa
-

Tüm Türkiye, binlerce kişinin yaşamını yitirdiği asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve artçılarının hâlâ devam ettiği deprem birçok tarihi yapıyı da vurdu.

60 yıldan uzun süredir ayakta duran ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki önemli turistik yerlerden olan tarihi konak, depremde hasar aldı.

Konağın duvarları yıkıldı, çatısı zarar gördü. Cam kenarlarında ve havuzun yanında ise dökülmeler meydana geldiği görüldü.

SİNEMA MÜZESİ HALİNE GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYORDU 

1978 yılında çekilen, başrolünü merhum sanatçı Kemal Sunal'ın yer aldığı; Yeşilçam yıldızları Şener Şen, İlyas Salman, Müjde Ar ve Adile Naşit'in rol aldığı ''Kibar Feyzo'' filminde kurgusal karakter 'Maho Ağa'nın evi olarak üne kavuşan Fatih Aliye Müderris Konağı'nın Hatay Valiliği tarafından sinema müzesi haline getirilmesi için bir süredir restorasyon çalışmaları yapılıyordu.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
1
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
2
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
3
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
4
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
5
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
6
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
7
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Yoğun duman kediyi öldürdü
﻿Yoğun duman kediyi öldürdü
﻿Yoğun duman kediyi öldürdü
﻿İstanbulluya kötü haber. Mutfaktaki büyük tehlike
﻿İstanbulluya kötü haber. Mutfaktaki büyük tehlike
﻿İstanbulluya kötü haber. Mutfaktaki büyük tehlike
﻿Japonya'da son 41 yılın en yüksek enflasyon artışı
﻿Japonya'da son 41 yılın en yüksek enflasyon artışı
﻿Japonya'da son 41 yılın en yüksek enflasyon artışı
﻿ABD'den Ukrayna’ya dev yardım
﻿ABD'den Ukrayna’ya dev yardım
﻿ABD'den Ukrayna’ya dev yardım
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.