'Kibar Feyzo' konağı depremde hasar gördü. Sinema müzesi yapılacaktı

Tüm Türkiye, binlerce kişinin yaşamını yitirdiği asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve artçılarının hâlâ devam ettiği deprem birçok tarihi yapıyı da vurdu.

60 yıldan uzun süredir ayakta duran ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki önemli turistik yerlerden olan tarihi konak, depremde hasar aldı.

Konağın duvarları yıkıldı, çatısı zarar gördü. Cam kenarlarında ve havuzun yanında ise dökülmeler meydana geldiği görüldü.

SİNEMA MÜZESİ HALİNE GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYORDU

1978 yılında çekilen, başrolünü merhum sanatçı Kemal Sunal'ın yer aldığı; Yeşilçam yıldızları Şener Şen, İlyas Salman, Müjde Ar ve Adile Naşit'in rol aldığı ''Kibar Feyzo'' filminde kurgusal karakter 'Maho Ağa'nın evi olarak üne kavuşan Fatih Aliye Müderris Konağı'nın Hatay Valiliği tarafından sinema müzesi haline getirilmesi için bir süredir restorasyon çalışmaları yapılıyordu.