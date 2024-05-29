Singapur uçağının türbülans nedeni belli oldu

Kaynak: AA
Singapur uçağının türbülans nedeni belli oldu

Şiddetli türbülansa giren Singapur Hava Yolları uçağıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ilk bulguları, yaralanmaların 54 metrelik ani irtifa kaybı nedeniyle yaşandığını ortaya koydu. Türbülans sırasında bir kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Singapur Hava Yolları uçağında yaşanan türbülansla ilgili soruşturmada ilk bulgulara ulaştı. Kazada bir kişi kalp krizinden dolayı hayatını kaybetmiş, yaralananlar olmuştu.

Singapur Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 21 Mayıs günü Londra-Singapur seferini yapan uçakta türbülans nedeniyle 4,6 saniye içinde yaklaşık 178 ft (54 metre) irtifa kaybettiği belirtildi. Bu sırada yer çekiminde ani değişiklik nedeniyle uçağın için savaş alanına döndü.

Ani değişim sonucu kemeri takılı olmayan yolcuların havaya uçtuğunu kaydeden Bakanlık, ardından yani şekilde koltuklarına çakıldıklarını belirtti.

ucakooooo.jpg

ucaukakka66677.jpg

Bakanlık "Bu ani olaylar silsilesi, mürettebat ve yolcuların yaralanmasına neden olmuştur." açıklamasını yaptı.

OLAY NASIL YAŞANMIŞTI

Londra'dan Singapur'a giden Singapur Hava Yollarına ait "SQ321" sefer sayılı uçak, 21 Mayıs'ta şiddetli türbülansa girmişti. Bu sırada kalp krizi geçiren 73 yaşındaki yolcu, kabin memurlarının müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

ucak5566.webp

Uçak, Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yapmıştı.

İlgili Haberler
Ölüm türbülansı. Havadaki ölüm kalım anlarının şok edici görüntüleri
Uçakta şiddetli türbülans: 1 ölü 30 yaralı
Son Haberler
İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi kalıyor Spor
İrfan Can, Fred, Ferdi, Osayi kalıyor
Su çekerken kuyuya düştü Gündem
Su çekerken kuyuya düştü
Altın fiyatlarında son durum Ekonomi
Altın fiyatlarında son durum
Ünlü çift geceliği 100 bin TL’lik villada kaldı. İçinde yok yok... Magazin
Ünlü çift geceliği 100 bin TL’lik villada kaldı. İçinde yok yok...
Dursun Özbek'in gözü karardı Spor
Dursun Özbek'in gözü karardı
Kılıçdaroğlu'na sorulamayan soruları yayınladı: Medyaradar Kemal Bey’in yoldaş gazetecilerini açıkladı Gündem
Kılıçdaroğlu'na sorulamayan soruları yayınladı: Medyaradar Kemal Bey’in yoldaş gazetecilerini açıkladı