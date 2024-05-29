Singapur uçağının türbülans nedeni belli oldu

Singapur Hava Yolları uçağında yaşanan türbülansla ilgili soruşturmada ilk bulgulara ulaştı. Kazada bir kişi kalp krizinden dolayı hayatını kaybetmiş, yaralananlar olmuştu.

Singapur Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 21 Mayıs günü Londra-Singapur seferini yapan uçakta türbülans nedeniyle 4,6 saniye içinde yaklaşık 178 ft (54 metre) irtifa kaybettiği belirtildi. Bu sırada yer çekiminde ani değişiklik nedeniyle uçağın için savaş alanına döndü.

Ani değişim sonucu kemeri takılı olmayan yolcuların havaya uçtuğunu kaydeden Bakanlık, ardından yani şekilde koltuklarına çakıldıklarını belirtti.

Bakanlık "Bu ani olaylar silsilesi, mürettebat ve yolcuların yaralanmasına neden olmuştur." açıklamasını yaptı.

OLAY NASIL YAŞANMIŞTI

Londra'dan Singapur'a giden Singapur Hava Yollarına ait "SQ321" sefer sayılı uçak, 21 Mayıs'ta şiddetli türbülansa girmişti. Bu sırada kalp krizi geçiren 73 yaşındaki yolcu, kabin memurlarının müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Uçak, Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yapmıştı.