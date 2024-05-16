Singapur'da 20 yıl sonra başbakanlık el değiştirdi

Lawrence Wong, Çarşamba gecesi Istana'da yemin ederek Singapur'un dördüncü başbakanı oldu. Başbakanlık değişimi, ülkenin 1965'teki bağımsızlığından bu yana yaşanan üçüncü liderlik değişimi olarak tarihe geçti.

51 yaşındaki Wong, dünya çapında güç rekabetinin yoğunlaştığı ve ülkesinde siyasi muhalefete yönelik iştahın arttığı bir dönemde şehir devletine yön verecek olan dördüncü nesil veya 4G olarak adlandırılan genç liderler kuşağı arasında ilk sırada yer alıyor.

Lee Hsien Loong, ülkenin bir ticaret ve üretim limanından bir inovasyon ve girişimcilik merkezine dönüşümüne liderlik ettiği ve 2008-09 mali krizi ve Kovid-19 gibi büyük zorlukların üstesinden geldiği yirmi yıllık serüvenin ardından bayrağı Wong'a devretti.

Wong daha önce pek çok kere "Her liderin tarzını, kendi zamanının ihtiyaçlarına uyarlaması gerektiğini" tekrarlasa da uzmanlar onun, uzun süredir iktidarda olan Halkın Hareket Partisi'nin (PAP) ilkelerini korumaya odaklanmasını bekliyor.

Bazı uzmanlar Wong'un tecrübesizliğine dikkat çekerek onun göreve hazır olup olmadığı konusunda şüphelerine yer veren yorumlarda bulunuyorlar. Singapur kamuoyu, Wong'un yükselişini büyük ölçüde Covid döneminde salgınla mücadeledeki liderliğine bağlıyor.

Kabul etmek gerekir ki Wong hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük zorluklarla karşı karşıya olan bir Singapur'u devraldı. Wong'un ülkede giderek artan toplumsal kargaşa ve yaşlanan nüfus problemine dair acele tedbirler alması gerekecek. Bazılarının "kısa süreli geçiş başkanı" yakıştırmasında bulunduğu genç başkanın göstereceği performans şimdiden merak konusu olmuş durumda.