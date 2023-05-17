Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığından üç hafta sonra ikinci infaz

Editör: Sami Gürel

2019 yılında 1.5 kilogram esrar ile yakalanan ve kaçakçılıkla suçlanan bir adam infaz edildi. Bunun 3 hafta içinde aynı suçtan ikinci infaz olduğu belirtildi.

Uyuşturucu konusunda dünyanın en sert tutumlu ülkelerinden biri olan Singapur'da 500 gramdan fazla esrar kaçakçılığı ölümle cezalandırılıyor.

Asya'daki önemli bir finans merkezi olan Singapur, ölüm cezasının kaldırılmasına yönelik artan uluslararası çağrılara rağmen, bunu insan ticaretine karşı etkili bir caydırıcı olarak görüyor.

Çarşamba günkü infaz, bir kilogram kenevir kaçakçılığı yapmaktan 26 Nisan'da asılan 46 yaşındaki Tangaraju Suppiah'ın ardından bu yıl Singapur'daki ikinci infaz oldu.