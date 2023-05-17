Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığından üç hafta sonra ikinci infaz

Singapur'da yaklaşık üç hafta önce uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir mahkumun idamı sonrası yeni bir mahkum daha infaz edildi.

Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığından üç hafta sonra ikinci infaz

Editör: Sami Gürel

2019 yılında 1.5 kilogram esrar ile yakalanan ve kaçakçılıkla suçlanan bir adam infaz edildi. Bunun 3 hafta içinde aynı suçtan ikinci infaz olduğu belirtildi.

Uyuşturucu konusunda dünyanın en sert tutumlu ülkelerinden biri olan Singapur'da 500 gramdan fazla esrar kaçakçılığı ölümle cezalandırılıyor.

Asya'daki önemli bir finans merkezi olan Singapur, ölüm cezasının kaldırılmasına yönelik artan uluslararası çağrılara rağmen, bunu insan ticaretine karşı etkili bir caydırıcı olarak görüyor.

Çarşamba günkü infaz, bir kilogram kenevir kaçakçılığı yapmaktan 26 Nisan'da asılan 46 yaşındaki Tangaraju Suppiah'ın ardından bu yıl Singapur'daki ikinci infaz oldu.

Şahsın kimliğiyle ilgili bilgiler ise paylaşılmadı.

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek Dünya
Hindistan'da kilo veremeyen polisler ihraç edilecek
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı Güncel
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması