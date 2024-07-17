Singapur'dan tarihi fark

Singapur şu anda dünya genelinde 138. sırada yer alırken, tarihi farkla geçtiği Makao 174. sırada yer alıyor.



Orta saha oyuncusu Dorcas Chu 37. dakikada Singapur'un ilk yarıdaki ilk golünü attı. Sol bek Putri Syaliza ilk yarının bitimine üç dakika kala attığı golle Singapur'un farkı 2-0'a çıkardı. İkinci yarının beşinci dakikasında orta saha oyuncusu Venetia Lim direkt serbest vuruştan bir gol attı. Dakikalar sonra Danelle Tan gecenin ilk golünü attı. 57. dakikada Lionesses'in kaptanı Siti Rosnani Azman 40 metre uzaklıktan golünü attı. 61. ve 65. dakikalarda Tan hat-trick'ini tamamlamak için iki gol daha attı.

Syaliza 84. dakikada ikinci golünü atarken, oyuna yeni giren Kyla Taylor devre arasına yakın bir zamanda uzak mesafeden attığı şutla 9-0'lık tarihi galibiyeti ilan etti.

Bu galibiyet, Lionesses'in 2007 yılında Maldivler'e karşı aldığı 6-0'lık galibiyetten bu yana en büyük zaferi oldu.