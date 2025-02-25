Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak

Singapur'un en büyük bankalarından DBS, gelecek 3 yıl içinde farklı pozisyonlardaki yaklaşık 4 bin sözleşmeli çalışanı işten çıkararak bu görevlerde yapay zekadan yararlanmayı planladığını açıkladı.

Singapur'un en büyük bankaları arasında yer alan DBS, gelecek 3 yıl içinde 4 bin çalışanını işten çıkarıp bunun yerine yapay zeka teknolojisini kullanacaklarını duyurdu.

4 BİN ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILACAK

Yerel basındaki haberlere göre, DBS Bank Yönetim Kurulu Başkanı Piyush Gupta, Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen konferansta yapay zekanın bankacılık sektöründeki etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yapay zekanın insanların yaptığı işleri daha fazla üstlenmesini beklediğini ifade eden Gupta, "Güncel tahminime göre, gelecek 3 yıl içinde iş gücümüzü yaklaşık 4 bin kişi ya da yüzde 10 azaltacağız." ifadesini kullandı.

Gıda ve tarım devinde işten çıkarmalara başlandıGıda ve tarım devinde işten çıkarmalara başlandı

YAPAY ZEKADAN YARARLANACAKLAR

Gupta, işten çıkarmaların sözleşmeli çalışanlardan oluşacağını, buna karşılık yapay zeka ile bağlantılı yaklaşık 1000 yeni pozisyon açmayı planladıklarını vurguladı. Söz konusu işten çıkarmaların hangi pozisyonları etkileyeceği hakkında detaylı bilgi verilmedi. Yaklaşık 41 bin kişiye istihdam sağlayan DBS Bank bünyesinde 8 ila 9 bin sözleşmeli çalışan bulunuyor.

Son Haberler
Evlat dehşeti! Tartıştığı annesi ve babasını katletti
Evlat dehşeti! Tartıştığı annesi ve babasını katletti
Gaziosmanpaşa’da korku dolu anlar. Dört bina tahliye edildi
Gaziosmanpaşa’da korku dolu anlar. Dört bina tahliye edildi
Kayıp uçak için arama çalışmaları 11 yıl sonra yeniden başladı
Kayıp uçak için arama çalışmaları 11 yıl sonra yeniden başladı
Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak
Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak
Bilirkişi S.B.'ye soruşturma açıldı
Bilirkişi S.B.'ye soruşturma açıldı