Gıda ve tarım devi işten çıkarmalara başlandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gıda ve tarım devi işten çıkarmalara başlandı

Dev gıda ve tarım şirketi Cargill, küresel operasyonlarındaki çalışan sayısını yüzde 5 azaltma kararı aldı. Minnesota merkezli şirket, işten çıkarmaların ABD'deki çalışanları ve diğer bölgeleri etkileyeceğini duyurdu. Bu süreç, şirketin kazanç hedeflerini tutturamaması ve piyasa dalgalanmalarından kaynaklanıyor.

Cargill, tedarik zinciri, envanter kontrolü ve dijital teknoloji gibi birimlerde çalışan personeline işten çıkarmalar hakkında bilgilendirmelere başladı. Minnesota’da, Wayzata’daki ofis merkezinde 475 kişinin 5 Şubat’tan itibaren işten çıkarılacağı belirtildi. Şirket, çalışanların kıdem tazminatına hak kazanacağını açıkladı.

Cargill’in dünya genelinde 160.000’den fazla çalışanı bulunuyor. Şirket, işten çıkarmaların tüm operasyonel bölgeleri etkileyeceğini ifade etti. Bu karar, özellikle sığır eti, tahıl ve yağlı tohumlardaki düşük getirilere bağlanıyor. S&P Global Ratings'ten Chris Johnson, şirketin et işleme sektöründeki maruziyetinin kârlılığı olumsuz etkilediğini söyledi.

SEKTÖRDEKİ DALGALANMALAR VE ETKİLER

ABD'de sığır üreticilerinin kuraklık nedeniyle sürülerini küçültmesi, et işleyiciler için maliyetleri artırdı. Tyson Foods da Kansas’taki bir tesisini kapatma kararı aldı. Ayrıca, tahıl ve yağlı tohumların bol arzı fiyatların son dört yılın en düşük seviyelerine gerilemesine neden oldu. Bu durum, Cargill ve rakipleri ADM ile Bunge’nin tahıl işleme operasyonlarını zorluyor.

Cargill’in biyoyakıt talebindeki belirsizlik ve düşük işleme marjları nedeniyle yağlı tohum işleme birimi de baskı altında. LinkedIn üzerinden ABD ve Kosta Rika’daki çalışanlar işten çıkarıldıklarını ve yeni iş aradıklarını duyurdu.

STRATEJİK DEĞİŞİM SÜRECİ

Şirketin 2024 mali yılındaki geliri, bir önceki yılki 177 milyar dolardan 160 milyar dolara düştü. Şirket, iç kazanç hedeflerini kaçırdığını ve bu durumun çok yıllık bir yeniden yapılanma sürecini gerektirdiğini belirtti.

cargill-zazhdpx.webp

Son Haberler
Gran Turismo, PlayStation’ın 30. yıl dönümü şerefine ücretsiz olacak
Gran Turismo, PlayStation’ın 30. yıl dönümü şerefine ücretsiz olacak
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 'Mitokondriyal DNA baz dizilimi anne ve ağabey ile uyumlu'
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! 'Mitokondriyal DNA baz dizilimi anne ve ağabey ile uyumlu'
ABD'nin en büyük sağlık sigortası şirketinin CEO'su öldürüldü
ABD'nin en büyük sağlık sigortası şirketinin CEO'su öldürüldü
Ekonomik kriz Ford'u da çarptı
Ekonomik kriz Ford'u da çarptı
Sobadan sızan gaz yine can aldı
Sobadan sızan gaz yine can aldı