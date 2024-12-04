Gıda ve tarım devi işten çıkarmalara başlandı

Cargill, tedarik zinciri, envanter kontrolü ve dijital teknoloji gibi birimlerde çalışan personeline işten çıkarmalar hakkında bilgilendirmelere başladı. Minnesota’da, Wayzata’daki ofis merkezinde 475 kişinin 5 Şubat’tan itibaren işten çıkarılacağı belirtildi. Şirket, çalışanların kıdem tazminatına hak kazanacağını açıkladı.

Cargill’in dünya genelinde 160.000’den fazla çalışanı bulunuyor. Şirket, işten çıkarmaların tüm operasyonel bölgeleri etkileyeceğini ifade etti. Bu karar, özellikle sığır eti, tahıl ve yağlı tohumlardaki düşük getirilere bağlanıyor. S&P Global Ratings'ten Chris Johnson, şirketin et işleme sektöründeki maruziyetinin kârlılığı olumsuz etkilediğini söyledi.

SEKTÖRDEKİ DALGALANMALAR VE ETKİLER

ABD'de sığır üreticilerinin kuraklık nedeniyle sürülerini küçültmesi, et işleyiciler için maliyetleri artırdı. Tyson Foods da Kansas’taki bir tesisini kapatma kararı aldı. Ayrıca, tahıl ve yağlı tohumların bol arzı fiyatların son dört yılın en düşük seviyelerine gerilemesine neden oldu. Bu durum, Cargill ve rakipleri ADM ile Bunge’nin tahıl işleme operasyonlarını zorluyor.

Cargill’in biyoyakıt talebindeki belirsizlik ve düşük işleme marjları nedeniyle yağlı tohum işleme birimi de baskı altında. LinkedIn üzerinden ABD ve Kosta Rika’daki çalışanlar işten çıkarıldıklarını ve yeni iş aradıklarını duyurdu.

STRATEJİK DEĞİŞİM SÜRECİ

Şirketin 2024 mali yılındaki geliri, bir önceki yılki 177 milyar dolardan 160 milyar dolara düştü. Şirket, iç kazanç hedeflerini kaçırdığını ve bu durumun çok yıllık bir yeniden yapılanma sürecini gerektirdiğini belirtti.