Singapurlu petrol milyarderi iflas etti

Singapur’un tanınmış petrol ticaret şirketlerinden Hin Leong Trading’in kurucusu Lim Oon Kuin, mahkeme tarafından resmen iflas ilan etti. Lim ve çocukları Lim Huey Ching ile Lim Chee Meng hakkında 19 Aralık 2024’te iflas kararı verildi. Aile üyeleri, şirketin iflas sürecindeki borçların yönetimi için atanan BDO Advisory Pte Ltd’den Leow Quek Shiong ve Seah Roh Lin tarafından denetleniyor.

COVİD-19 VE FİNANSAL SKANDALLAR

2020’de Covid-19 pandemisiyle petrol fiyatlarının düşmesi, Hin Leong Trading’in mali yapısını zayıflattı. Şirket, 800 milyon dolardan fazla zararı gizlemek ve 20’den fazla bankayı ağır borç yüküyle bırakmakla suçlandı. Bu durum, petrol endüstrisindeki en büyük iflaslardan biri olarak kayıtlara geçti.

YARGI SÜRECİ VE BORÇLARIN KAPATILMASI

Eylül 2024’te Singapur Yüksek Mahkemesi, Lim ailesinin çöküş yaşayan şirketin tasfiyecilerine ve HSBC Holdings Plc’ye 3,59 milyar dolar ödeme yapma teklifini onayladı. Bu anlaşma, Lim’in aleyhine açılan sivil davaların sonlanmasını sağladı. Ancak Lim, yaptığı açıklamada, iddiaları reddetmesine rağmen mahkeme kaynaklarını daha fazla kullanmak istemediği için davacıların taleplerini kabul ettiğini belirtti.

CEZA DAVASI VE HAPİS CEZASI

Kasım 2024’te Lim Oon Kuin, HSBC’yi dolandırmak ve sahtecilik teşvik etmekten suçlu bulundu ve 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lim, bu cezaya itiraz etti ve temyiz süreci tamamlanana kadar cezasını çekmeye başlamayacak.

BİR DÖNEMİN SONU

Hin Leong Trading, zirve döneminde petrol ürünleri ticareti, yağ üretimi ve depolama tesisleri işletmeleriyle Singapur’un ekonomisinde önemli bir yere sahipti. Ancak Lim Oon Kuin’in finansal hataları ve pandemi sonrası piyasa koşulları, bu imparatorluğun çökmesine neden oldu.