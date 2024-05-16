Sınıfta biber gazı topu patladı. 25 öğrenci hastanelik oldu

Bugün sabah saatlerinde, Samsun’un Çarşamba ilçesindeki Fatih Ortaokulu'nun 6. sınıfında meydana gelen olayda, bir öğrenci, henüz eline nasıl ve nereden geçtiği belirlenemeyen bir biber gazı topu ile oynarken top aniden patladı.

Biber gazı topunun patlaması sonucunda sınıfa yoğun biber gazı yayıldı. Okulda büyük bir panik yaşanırken, gazdan etkilenen öğrenciler nefes almakta güçlük yaşadı.

Okul idaresi ve öğretmenlerin ihbarı üzerine, okula çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gazdan etkilenerek fenalaşan 25 öğrenci, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.